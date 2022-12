Il mercato dei dilettanti si muove.

Il Sant’Elena (Eccellenza) chiude la campagna acquisti invernale con l’ingaggio del difensore centrale Daniele Porcu, proveniente dalla Monteponi Iglesias. Dalla stessa società era arrivato Alessandro Mancusi. Presi anche l’ex Taloro, Filippo Littarru e il giovane David Eduardo Suazo, figlio d’arte, ex giovanili di Selargius e Ferrini Cagliari. Hanno fatto le valigie Carlos Mboup e Giacomo Caddeo, passati al Castiadas.

«Il mercato per noi è chiuso – dice il diesse, Mario Orrù – Domani ci aspetta una partita durissima, a Mulinu Becciu contro la capolista Latte Dolce. Cercheremo di chiudere l’anno nel migliore dei modi».

Il Cus Cagliari (Promozione) si rinforza pescando in Eccellenza. In arrivo dalla Villacidrese il promettente attaccante Nicola Labriola (classe 2004) e dal San Teodoro l’esterno Gabriele De Cortes (2003). Il direttore sportivo Andrea Vargiu ha ingaggiato anche il difensore Enrico Cabras ex Sigma, e il portiere Edoardo Pau, proveniente dal Selargius.

Altri due acquisti in casa Gonnosfanadiga. Alla corte del tecnico Nicola Saba arrivano gli attaccanti Mattia Serci (2004), ex Guspini e Lorenzo Lisci (2002), ex Don Bosco Fortitudo.

Si rinforza anche l’Andromeda con l’arrivo del difensore Roberto Palmas (classe 1977) che ha disputato la prima parte della stagione all’Asseminese. Un giocatore di esperienza con un passato con società come Sinnai, Sanluri, Villacidro, Selargius, Villasimius e Monteponi.

Il Villasimius, prima della classe nel girone A, ha preso l’attaccante Enzo Caliendo Pereira (2001) e il trequartista Gabriel Gonzalo Ferro (1995), entrambi argentini. Tesserato pure il portiere Nicolas Gonzalez (2001).

