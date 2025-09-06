calcio
06 settembre 2025 alle 18:23
Eccellenza, domenica con sei gare di CoppaAttesa per Villasimius-Lanusei e Nuorese-Tortolì. Sant'Elena- Ferrini si gioca a Settimo
In Eccellenza si giocano domani, domenica, le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia.
Si gioca alle 17 con un programma di sei gare: Buddusò-Taloro (andata 2-1), Iglesias-Carbonia (1-1), Nuorese-Tortolì (3-0, a Oliena), Sant’Elena-Ferrini Cagliari (1-3, a Settimo San Pietro), Tempio-Calangianus (1-0) e Villasimius-Lanusei (2-1).
Grande equilibrio e incertezza caratterizzano quasi tutti i confronti, con il passaggio del turno ancora tutto da decidere.
