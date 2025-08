La Nuorese che prepara il prossimo torneo do Eccellenza conferma Gianluca Dessolis e Silvio Puddu. Dessolis è un giocatore prezioso e duttile tra difesa e centrocampo. Puddu ormai è un veterano in casa verdeazzurra: la sua propensione al sacrificio ha conquistato tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina barbaricina. Stasera i due saranno preseti al raduno della squadra in programma allo stadio Frogheri alle 18.

© Riproduzione riservata