Fissate le due amichevoli che serviranno alla Torres per preparare l'apertura della stagione in Coppa Italia e campionato. Sabato la squadra rossoblù farà visita al Budoni, neopromosso in serie D dopo aver vinto il campionato di Eccellenza.

Nel test di sabato ci sarà anche il neo acquisto Antonino Musso, ex Sorrento, che ha firmato un contratto triennale e si aggregherà alla squadra sassarese domani, alla ripresa degli allenamenti.

La quarta e ultima amichevole della pre-season è in programma mercoledì 13 agosto a Castelsardo contro Alghero, retrocesso in Promozione dopo i playout ma intenzionato a risalire come dimostra il ritorno sulla panchina del tecnico Mauro Giorico, ex del club rossoblù.

© Riproduzione riservata