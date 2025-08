Terza stagione consecutiva al Fra Locci per Antonio Pili, che anche nel prossimo campionato di Eccellenza vestirà la maglia rossoblù del Tortolì.

Arrivato due anni fa, il centrocampista di Tonara ha messo a disposizione della squadra tutta la sua classe ed esperienza contribuendo in maniera fondamentale alla promozione nella massima categoria regionale.

Per mister Mereu un'altra conferma importante in vista della nuova imminente avventura in Eccellenza.

