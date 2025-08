Il Budoni conferma Luca Belloni. Centrocampista offensivo tecnico e dinamico, trequartista naturale capace di collegare i reparti, Belloni nell'ultima stagione ha dimostratao di essere un giocatore moderno: qualità palla al piede, visione di gioco e inserimenti senza palla.

Il giocatore è cresciuto calcisticamente nell’Olbia, la sua città, dove ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile, passando dalla parentesi con il Cagliari Under 19 fino ad esordire in Serie C con la squadra in cui è cresciuto.

Un percorso il suo fatto di lavoro, sacrificio e identità, che oggi porta con sé anche con la maglia del Budoni.

