Si chiude con il sorriso l’avventura europea della Nazionale italiana Under 18 e, con essa, quella del giovane Thomas Acunzo.

L’ala-pivot classe 2008 originario di Selargius ha conquistato la medaglia di bronzo a Belgrado, dove gli Azzurrini hanno superato nettamente la Lettonia nella finale per il terzo posto (86-68 il risultato finale).

Una vittoria netta e mai in discussione, figlia di una prestazione di squadra solida e delle giocate del protagonista del match, Lonati, autore di 27 punti. Acunzo ha invece contribuito con 1 punto dalla lunetta e 4 rimbalzi in 13 minuti di impiego.

Per il talentuoso 17enne nativo di Caserta ma cresciuto nell'Isola, il bronzo rappresenta un passaggio importante in un’estate da ricordare. A metà agosto volerà infatti a Manchester per partecipare al Basketball Without Borders Europe, camp ufficiale Nba organizzato in collaborazione con Fiba, che raduna i migliori prospetti del continente sotto gli occhi degli scout internazionali.

Nella spedizione azzurra anche un altro sardo: Antonello Sorci, tecnico di Porto Torres, assistente del commissario tecnico Marco Sodini. Il podio conquistato dall’Under 18 arriva a poche settimane di distanza dall’oro vinto dall’Under 20, con il sassarese Trucchetti protagonista in regia. Un’estate da incorniciare per il movimento azzurro. E per la Sardegna.

© Riproduzione riservata