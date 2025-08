La Nuorese conferma anche Mattia Aru e Andrea Argiolas.

Aru è alla terza terza stagione alla squadra barbaricina tra prima squadra e giovanili. In difesa come a centrocampo, ha dimostrato di essere uno dei giovani più interessanti in circolazione: ha scelto ancora la Nuorese e il suo progetto. Andrea Argiolas arriva dalla ASD Scuola Calcio Polisport Nuoro. Attaccante straordinariamente prolifico, l'anno scorso ha messo a segno ben 57 gol nel campionato allievi. Un vero talento.

© Riproduzione riservata