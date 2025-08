Il Monastir fa un gran colpo tesserando Alessandro Aloia. Un attaccante con provata esperienza in Serie D: classe ‘96, originario di Olbia, Aloia farà parte del reparto offensivo del Monastir per la nuova stagione e ha iniziato ad allenarsi con la squadra a partire dal raduno di venerdì, ritrovando alcuni compagni che aveva già conosciuto negli scorsi anni: fra gli altri, Alessandro Masia e Simone Pinna.

In carriera è stato anche convocato dalla Nazionale di Serie D, poi ha giocato fuori dalla Sardegna con l’Avellino Primavera nel 2014-2015 e dal 2017 al 2021 tra Acireale, Sancataldese, Ciliverghe, Cittanovese, Biancavilla, Borgosesia e Ghiviborgo, prima di passare al Carbonia.

In Serie D, Aloia ha oltre 300 presenze nei vari gironi, con più di 70 gol realizzati.

Ha vinto l’Eccellenza con l’Olbia a inizio carriera nel 2012-2013, poi sempre coi galluresi i play-off di Serie D nel 2015-2016 (superando la Torres in finale) che valsero il ripescaggio in C e l’anno seguente il trionfo nel Girone G di Serie D con l’Arzachena. Nell’ultimo anno, dopo un breve periodo alla Lodigiani, è stato alla COS e all’Ilvamaddalena.

«Al Monastir ho visto subito grande professionalità e grande organizzazione da parte della società», dice Aloia. «La stagione non sarà facile, perché la Serie D è un campionato tosto, ma sono sicuro che ci faremo valere e che daremo qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi. Con la società ci eravamo già sentiti un anno fa e mi aveva subito incuriosito il progetto, che è ambizioso: qui si vuole fare calcio e farlo bene, con uno staff preparato e che ha ottenuto tanti risultati. E quando ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte ad accettare».

