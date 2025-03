Non cambia nulla in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. Si è giocata oggi la ventiseiesima giornata. Il Budoni batte (3-1) in rimonta il Taloro Gavoi e inizia a sentire il profumo della Serie D a quattro turni dalla chiusura dei giochi.

Il Monastir piega (2-0) il Li Punti e conserva il secondo posto. Vince anche il Tempio, di misura (1-0) contro un’ostica Ferrini.

L’Ossese travolge (0-5) il Ghilarza che ha più di un piede in Promozione.

Il Villasimius supera (3-2) l’Iglesias e aggancia il Calangianus, bloccato al “Frogheri” di Nuoro dalla Nuorese (0-0).

Il Carbonia in vantaggio di due reti viene raggiunto (2-2) dal San Teodoro. Nell’altro scontro salvezza, il Barisardo pareggia (1-1) in extremis con l’Alghero.

