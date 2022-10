"Emergenze e infortuni non ci hanno permesso di esprimerci al meglio e sono arrivate le due sconfitte contro Latte Dolce e Taloro, che sia chiaro, sono comunque due ottime squadre. Ora dopo i rientri e le recenti vittorie in campionato e Coppa posso dire che il momento peggiore è alle spalle".

Analizza in questo modo il momento della squadra Raffaele Cerbone, 53 anni, tecnico del Budoni, primo in classifica nel campionato di Eccellenza (24 punti al pari di Latte Dolce) e tra le quattro semifinaliste sarde di Coppa. Domenica per i galluresi la difficile trasferta di Carbonia."Un campo molto difficile contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo dagli ultimi risultati- sottolinea l'allenatore -. Chiederò si ragazzi la massima attenzione, ma loro sanno benissimo che le altre compagini contro di noi danno il massimo. Giusto così, questo è il calcio". D'altronde, a parte le due sconfitte consecutive, il Budoni ha dimostrato, insieme al Latte Dolce, di essere la squadra da battere in questo agguerrito torneo di Eccellenza."Ma non ci sono solo Budoni e Latte Dolce per la vittoria - precisa Cerbone -. A mio avviso squadre come Ossese e Taloro possono inserirsi nella lotta per il primato. Il campionato è lunghissimo ed anche la Coppa Italia potrebbe togliere energie".

