Anche in occasione della trentaduesima giornata, nonchè terzultima di ritorno, il bottino di punti messo insieme dalle squadre Galluresi dell'Eccellenza, è stato a dir poco esiguo. Ancora una volta, così come nel turno precedente, è stato il Calangianus (1+3) a salvare la faccia, dando nel contempo una sterzata positiva per ciò che riguarda la salvezza diretta.

Salvezza diretta, visto che siamo in argomento, che deve ancora conquistare anche il San teodoro Porto Rotondo. I Teodorotondini sono reduci da 3 sconfitte di fila , l'ultima delle quali a Carbonia , dove dopo essersi portati in vantaggio grazie al capocannoniere Alessio Mulas (sono ora 24 le sue reti), sono stati rimontati e battuti. Ora dovranno rimboccarsi le maniche per non finire risucchiati nei play out. Lo dovranno fare oltretutto presentandosi in campo falcidiati da squalifiche ed infortuni.

Passando alla fresca vincitrice della serie A sarda, l'Ilvamaddalena , non si può non ricordare, che dopo la promozione in serie D , ha palesemente tirato i remi in barca, perdendo le ultime gare di fila, e quella col Villasimius addirittura tra le mura amiche , terreno fino a domenica rimasto inviolato. Una "macchia" che non si addice alla squadra meno battuta dell'Eccellenza.

Rimangono solo da analizzare i risvolti della " Stragallurese del Limbara" , che ha fatto registrare il successo dei giallorossi di Pasquale Malu ,con un gol di Camara , in piena zona Cesarini, per giunta sugli sviluppi dell'unico angolo battuto nei 90 e oltre minuti del confronto. Una doccia gelata per gli azzurri di Giuseppe Cantara(sulle dimissioni odierne vedi altro articolo) , nel contesto di un derby assai sentito e partecipato e con la assai poco gradita coincidenza della prima sconfitta stagionale al "Manconi". In ottica play off questo stop incide ma non pregiudica, ma ora sarà necessario fare bottino pieno nelle ultime 2. In quella play out , e siamo al Calangianus, l'ideale anzi indispensabile , sarebbe congedarsi dagli sportivi del "Signora Chiara " con una vittoria.

