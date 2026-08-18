Andrea Cocco, ex giocatore del Cagliari, è il nuovo allenatore della Villacidrese, neo promossa in Serie D dopo la fine del rapporto contrattuale col mister Diego Mingioni e del suo staff (il preparatore atletico Andrea de Fraia, con il preparatore dei portieri Eugenio Nocco e con il massaggiatore Enrico Ennas).

«A loro – scrive la società – va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con costante professionalità, voglia di vincere e di creare un gruppo sano ed altamente motivato. Cosi è stato. GRAZIE! Un grande in bocca al lupo per il futuro a tutti voi. La Villacidrese Calcio desidera inoltre salutare alcuni membri dello staff dirigenziale: il team manager Francesco Ennas che ha svolto un grandissimo lavoro durante la scorsa stagione e il dirigente Accompagnatore Bruno Piroddi».

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