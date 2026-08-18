calcio
18 agosto 2026 alle 13:22
Eccellenza, all'Iglesias il centrocampista Santiago DominguezGiocatore moderno e preziosissimo
L’Iglesias Calcio cala un nuovo asso per la stagione acquistando il centrocampista Santiago Dominguez.
Giocatore moderno e preziosissimo, Santiago unisce la visione di gioco di un centrocampista all'esplosività di un esterno.
Arriva per dare imprevedibilità, sostanza e ritmo alla nostra manovra. La sua duttilità tattica sarà un'arma fondamentale per la squadra iglesiente.
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