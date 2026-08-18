Eccellenza, al Bonorva l'attaccante uruguayano Bruno LemechevskyLe ultime due stagioni rappresentano un capitolo particolarmente importante della sua carriera
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Classe 1994, 190 cm di altezza, nato in Uruguay e cresciuto calcisticamente in Spagna, Bruno Lemechevsky porta con sé un bagaglio calcistico internazionale davvero importante, frutto di esperienze maturate in diversi Paesi e campionati. La sua carriera tra i professionisti inizia nel 2016, quando debutta con lo Slavia Mazyr, nella Premier League bielorussa.
Nel 2018 Bruno Lemechevsky si trasferisce in Lituania, dove veste la maglia dell’FK Atlantas Klaipėda, protagonista nella massima serie nazionale. Nel 2020 arriva una nuova esperienza internazionale: prima con il Sant Julià e successivamente con l’Inter d’Escaldes, in Andorra. Con la formazione di Escaldes ha inoltre l’opportunità di disputare i preliminari di UEFA Europa League, aggiungendo un’altra importante esperienza europea al proprio percorso.
Dopo la parentesi in Spagna, il suo percorso lo porta poi in Sardegna, dove inizia a conoscere e apprezzare il calcio isolano. Indossa le maglie di Li Punti e Calangianus, entrambe in Eccellenza, realizzando complessivamente 8 reti.
Le ultime due stagioni rappresentano però un capitolo particolarmente importante della sua carriera: con il Tempio, nella massima serie regionale sarda, Bruno si mette in grande evidenza andando a segno per ben 31 volte. Un bottino che racconta al meglio le sue qualità realizzative e la sua capacità di essere un punto di riferimento offensivo. Ora è pronto a iniziare una nuova sfida con la maglia biancorossa.