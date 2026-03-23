Nell'undicesima giornata di ritorno, ventiseiesima totale, del torneo di Eccellenza, per le formazioni Galluresi sono arrivati 8 punti. Due sono state le vittorie, di cui una scaturita da un derby: quello tra Calangianus e Santa Teresa, che ha fatto registrare anche il bis dei giallorossi, sempre per 1-0.

L'Ilvamaddalena ha spadroneggiato in casa, infliggendo un roboante 8-2 al Sant'Elena, che in conseguenza della sconfitta saluta con anticipo la categoria. Dieci gol in una sola partita: lo stesso numero di quelli realizzati in totale negli altri sette incontri.

Pareggi a reti inviolate, infine, sia per il Tempio a Iglesias che per il Buddusò, a Cagliari, contro la Ferrini.

Sempre con lo sguardo rivolto alla parte alta, troviamo il Tempio, che, presentatosi a Iglesias in formazione, che definire rimaneggiata é un eufemismo, ha colto un incoraggiante pareggio, che conferma la squadra gallurese al quarto posto con 42 punti che consentono di continuare a tenere viva la fiammella della speranza di poter centrare il traguardo playoff.

Al nono troviamo con 34 punti il Calangianus che con la vittoria si è portato a + 4 dai playout, ma deve prestare massima attenzione, per via della graduatoria sempre molto corta, a non commettere errori. In caso contrario le sabbie mobili della bassa classifica sono pronte a risucchiarla dentro.

Ancor più delicata è la situazione del Santa Teresa: con 31 punti gli uomini di Levacovich occupano l’undicesimo posto, appena un solo gradino sopra, gli spareggi salvezza. Poi c'è il Buddusò, che figura a quota 30: il pareggio in trasferta, per giunta in casa di un'altra squadra che lotta per la salvezza, è stato salutato con grande favore.

Sia che si parli di alta quota che di bassa classifica è fuori discussione che per le rappresentanti galluresi i 360 minuti finali saranno ad alta tensione e che per ottenere i risultati sperati sarà indispensabile dare fondo a tutte le energie fisiche e mentali fino all'ultimo secondo dell'ultima gara.

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