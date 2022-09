Sfuma all'ultimo minuto il sogno dell'Ilva di portarsi al primato nel campionato di serie D. In vantaggio nel secondo tempo con un bel colpo di testa di Chiappetta, si è fatta raggiungere dalla Palmese proprio al 90' da un gol di Simonetti (1-1). Ma non è solo questo il rimpianto. Nei minuti di recupero i maddalenini hanno avuto un'occasione d'oro per riportarsi in vantaggio, ma il difensore centrale Contucci, a 3 metri dalla porta, ha concluso debolmente di testa sulle braccia del portiere. Un vero peccato. Rimane comunque la certezza di una grande prestazione degli uomini allenati da Aldo Gardini, che da matricola in 4 partite hanno totalizzato 6 punti, frutto di una vittoria e 3 pareggi, con la seconda difesa meno perforata del girone (3 reti subite). Un inizio di campionato davvero splendido, che sta suscitando entusiasmo nell'Arcipelago."La squadra sta lavorando molto bene - spiega il tecnico dell'Ilva Aldo Gardini -. Ieri siamo usciti alla grande nel secondo tempo, portandoci in vantaggio e rischiando anche il raddoppio. Poi nel finale il gol della Palmese, che ha giocato a viso aperto e si è dimostrata un'ottima formazione. All'ultimo respiro abbiamo avuto un'altra grande possibilità di assicurarci i 3 punti. Ma va bene così. Stiamo facendo sognare i tifosi, numerosi nonostante il giorno feriale. Questo è l'importante". Domenica una difficile trasferta a Portici, compagine che ha gli stessi punti dell'Ilva."Loro sono una squadra solida, fortemente rinnovata - precisa Gardini -. Andremo a giocarcela senza fare troppi conti. A viso aperto. Da Ilva". Nella società traspare evidente la soddisfazione per il promettente avvio."Tecnici e giocatori sono tutti da elogiare per come stanno onorando la maglia in questo difficile campionato di serie D - commenta il presidente Andrea Pisano -. Il nostro obbiettivo rimane comunque la salvezza, che speriamo di ottenere il prima possibile. Per ora avanti così".

