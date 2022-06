Prosegue il countdown in vista della finalissima del torneo regionale di Serie D di basket. Domani, alle 20.45 è in programma la decisiva garatre tra Carbonia ed Elmas. A poco più di 24 ore dall’inizio della contesa, a parlare è Marco Fae, coach di Carbonia.

Senza un domani. Sarà torrido il clima nel palazzetto di via Deffenu, nonostante sia passata più di una settimana da gara 2. “Ci arriviamo – conferma Fae - sicuramente carichi, anche se tra gara 2 e gara 3 passeranno 9-10 giorni. C’è il rischio di staccare un po’ la spina, invece dovremmo mantenere la concentrazione alta fino alla fine”.

Serie a strappi. Le prime due gare sono state combattute e vissute in un vortice di break e contro break. Entrambe le formazioni hanno cercato spesso lo strappo decisivo, ma puntualmente sono state riprese e sorpassate. Il tutto fino agli ultimi minuti di gara. “Loro sono una bella squadra – è il pensiero di coach Fae – con un roster lungo, nel quale vanno tutti a referto. Noi ci arriviamo un pochino corti, con qualche acciacco. Nella serie, gara 1 è andata a strappi, con vantaggi ampi ogni quarto. Gara 2 sulla stessa linea, con sorpassi e controsorpassi”.

Voglia di vincere. Serie aperta, con il “fattore campo” importante ma non fondamentale in una sfida che non ha un domani. I “miners” sono pronti all’ultima battaglia, puntando sulle proprie qualità. “Noi ci siamo – conferma il coach del Carbonia - dalla nostra abbiamo i “razzetti” pronti a correre. Garatre è secca, chi ne avrà di più vincerà, i tatticismi saltano. Conta la voglia di vincere e non devono tremare le mani. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, in particolare ribaltare la serie con Sennori è stato un gran bel risultato per noi”.

Intensità. L’atmosfera sarà delle grandi occasioni, per una partita attesa e molto tirata. “Mi aspetto – conclude Fae – una partita molto intensa, a ritmi alti e nel quale si potrà correre. Sarà una bolgia, è da giorni che ci viene chiesto quando si giocherà questa partita. Vogliamo un grande pubblico, un clima infuocato perché a noi per vincere serve questo tipo di campo. Di certo sarà una bella partita, 40 minuti da giocare tutti”.

