È della Techfind San Salvatore Selargius la vittoria nel derby, dell’ottava giornata di andata del campionato di serie A/2 femminile di basket, contro il Cus Cagliari. Il finale recita 59-51 al termine di una partita appassionante, intensa e combattuta. Per le selargine è la quarta vittoria stagionale.

La gara. L’avvio è di marca Cus Cagliari. La grande energia in difesa delle universitarie prende di sorpresa le selargine e al 10’ il punteggio è sul 13-18. Nella seconda frazione la Techfind si ricompatta e dopo 3’ trova pareggio e sorpasso sul 23-20 a 7’ dall’intervallo. Selargine che sfruttano il vantaggio vicino al canestro, aprendo il campo per il tiro da fuori delle esterne. È Rosellini a guidare le ragazze allenate da Roberto Fioretto sul 32-25 del 20’. Al rientro dal riposo lungo il Cus si rifà sotto: coach Federico Xaxa abbassa il quintetto e il risultato sono i soli 6 punti concessi alle avversarie nel quarto, chiuso sul 38 pari. Nell’ultimo quarto l’equilibrio continua ad accompagnare la gara. È solo negli ultimi 2’ di gioco che il San Salvatore, spinto dal break di Rosellini (5 punti di fila) attua il break decisivo fino al 59-51 finale.

Le protagoniste. La migliore realizzatrice della gara è tra le fila della compagine allenata da Roberto Fioretto, Rosellini con 18 punti. Da segnalare, nella Techfind anche la “doppia-doppia” di Cutrupi (15 punti e 13 rimbalzi). Nel Cus Cagliari chiude in doppia cifra Cecili, con 10 punti.

I commenti. Soddisfatto il coach del San Salvatore, Roberto Fioretto. “Era una partita da vincere assolutamente, commenta, come preventivabile la gara è stata nervosa e caratterizzata sia dalle difese dure che dalle percentuali non ottimali. Sono contento perché abbiamo saputo reagire a un inizio difficoltoso e tenere la gara sui giusti binari”. Si conclude, dopo due vittorie di fila, la striscia positiva del Cus Cagliari. “Lo sforzo prodotto per ricucire il gap incassato nel secondo quarto, afferma il tecnico delle universitarie, Federico Xaxa, non ci ha permesso di avere la necessaria lucidità nel finale e la stanchezza, a quel punto, ha recitato un ruolo decisivo, ma non potevo chiedere di più alla mia squadra”.

Prossimi impegni. Il Cus Cagliari avrà pochi giorni di riposo: tornerà in campo, infatti, mercoledì alle 19.30, nel recupero casalingo contro la Bruschi Galli di San Giovanni Valdarno. Il San Salvatore, invece, sabato prossimo, attenderà la visita della Azimut Wealth Savona.

