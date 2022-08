L'ultimo straniero è sbarcato in Sardegna. Il centro americano Chinanu Onuaku sosterrà oggi le visite mediche e poi si aggregherà alla squadra biancoblù che lavora a Oristano. Coach Bucchi può quindi lavorare col gruppo al completo, tenuto conto che per la preparazione c'è l'ala Tommaso Raspino (ex Stella Azzurra Roma) a sostituire l'estone Kaspar Treier.

Resta da capire se la società sassarese voglia tornare sul mercato per rimpiazzare Treier, che starà fuori almeno tre mesi dopo l'operazione al gomito destro che si è fratturato dopo una schiacciata nell'amichevole contro la Lettonia.

Gli allenamenti e soprattutto i tornei di Oristano (3-4 settembre) e Cagliari (10-11 settembre) diranno se l'assenza di Treier, primo cambio dell'ala Bendzius, può essere compensata variando il minutaggio dei giocatori e utilizzando l'ala Jones come “4” comunque esterno, oppure se è il caso di ingaggiare un'ala che possa dare anche una mano vicino a canestro.

