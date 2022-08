Un quadruplo colpo per dare al centrocampo sassarese sostanza con tre giocatori che hanno tanta serie C sulle gambe e anche qualche campionato di serie B, più un giovane interessante. Il ds Colombino, di intesa col tecnico Greco, ha tesserato Filippo Lora, 29 anni, ex Lecco, e Sergio Suciu, 32 anni, proveniente dalla Pistoiese.

E' cresciuto nelle giovanili del Milan Filippo Lora. Oltre all'esperienza col Lecco, ha indossato pure le maglie diCittadella (serie B), Monza (Lega Pro) e Ravenna (Lega Pro). Dal 2013 gioca ininterrottamente tra i professionisti, 10 i gol all’attivo. Tecnica e personalità che metterà al servizio della neopromossa Torres.

Altro veterano tra i professionisti è Sergio Suciu, nato in Romania e portato in Italia giovanissimo dal Torino che lo fa anche esordire in serie A. Poi il prestito in C e il ritorno sotto la Mole in serie B, proprio nella stagione della promozione del Toro in A. Le due stagioni successive Suciu le disputa in B con la Juve Stabia per poi passare al Crotone sempre nella serie cadetta. Poi tre anni di C tra Lecce, Cremonese e Pordenone.

Ancora serie B col Venezia, che lo tessera per tre anni. Nelle ultime due stagioni Suciu ha vestito in C le maglie di Juve Stabia e Pistoiese.

Gli altri due colpi sono quelli di Mattia Lombardo, 27 anni, figlio di Attilio, scudettato con la Sampdoria. Lombardo ha fatto esperienza di C con Cremonese, Pontedera, Mantova, Reggiana, Lucchese, Siena, Monopoli, Sambenedettese e Teramo.

Infine Federico Gianola, centrocampista classe 2000 dai piedi buoni cresciuto nelle giovanili di Pro Vercelli e Chievo Verona, proveniente dagli svizzeri del Bellinzona.

