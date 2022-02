Dopo la convocazione di Edoardo Angioni nella nazionale U12 di baseball, altre due iglesienti sono pronte a indossare la maglia azzurra. Si tratta di Letizia Rossi e Carolina Saurra, tesserate della Shardana Iglesias che sono state selezionate e convocate dal nuovo manager Maristella Perizzolo per il raduno dell’U15 di softball in programma a Colorno il prossimo 27 febbraio.

Partirà proprio dal raduno in provincia di Parma, il primo del 2022, il cammino della squadra che dal 18 al 23 luglio giocherà l’Europeo U15 a Enschede (Olanda), dove l’Italia sarà inserita nel Girone B con Repubblica Ceca, Ucraina, Francia, Gran Bretagna e Lituania. Letizia Rossi e Carolina Saurra, uniche sarde convocate, avranno quindi la chance di mettersi subito in mostra per conquistare un posto in squadra in vista della competizione continentale che varrà anche come qualificazione per il Mondiale.

© Riproduzione riservata