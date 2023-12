Si rinforza la Tharros Femminile, che sta prendendo parte al torneo di Serie C di calcio.

Torna a Oristano, stavolta in maglia biancorossa, Elisabetta Tola, classe 2000. Un passato nell’Atletico Oristano, con la quale ha giocato 3 stagione in Serie C, nella scorsa stagione ha militato in Serie B con la Sassari Torres Femminile. Tra le sue esperienze, anche quella in Serie B con il Perugia, e una stagione in Spagna. Difensore, dalle grandi doti caratteriale e qualità fisiche che serviranno alle oristanesi per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Elisabetta ha già debuttato con successo in biancorosso durante la partita contro il Caprera, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C.

Non solo il debutto di Tola, ma anche il ritorno di Denise Lai, classe 2004, con la maglia della Tharros, nel turno di Coppa Italia. Lai, reduce da metà stagione con la maglia della Mediterranea Calcio a 5 Cagliari, fa il suo ritorno dopo aver contribuito, nella stagione precedente, alla vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia regionale con la Tharros. In passato è stata punto di forza dell’Atletico Oristano. Centrocampista, porta on solo esperienza ma anche determinazione, elementi chiave per raggiungere gli obiettivi e mantenere la categoria. Prossimo impegno per le ragazze allenate da Luca Suella, domenica prossima, in Coppa Italia, la gara di ritorno contro Caprera (all’andata vittoria per 3 a 0 per le biancorosse).

