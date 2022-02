Settimo turno amaro per le due squadre sarde della serie A di basket in carrozzina. Ha giocato in casa, a Sorso, la Dinamo Lab sconfitta dall'Amicacci Giulianova 42-59.

DinamoLab. I sassaresi hanno retto un tempo: 9-14 e 18-26 all'intervallo. Gara troppo discontinua per la formazione allenata da Bisin per opporsi a un Amicacci in grande condizione, che ha vinto dominando a rimbalzo offensivo (18 contro i 5 dei padroni di casa) e trascinata da Berdun con 17 punti.

Nel secondo tempo gli abruzzesi hanno preso il largo e la DinamoLab non è riuscita a contrastarli: 1/8 da tre. Migliore realizzatore De Miranda con 16 punti ma una percentuale non esaltante: 7/17. Per Garibloo ben 11 rimbalzi ma solo 2/8 al tiro.

Prima dell'inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria dell’ex presidente dell’Amnic Angelo Vitiello

Sconfitti anche i torresini. Niente da fare anche per il Gsd Porto Torres, che nel girone A ha perso in casa del Millenium Padova per 72-47. Match equilibrato solo nei primi minuti, poi la mancanza di ritmo partita (i portotorresi non giocavano da tre mesi) si è fatta sentire e già al riposo il Millenium era a +24.

Secondo tempo quasi pro forma, anche se il coach Mura ne ha approfittato per fare ambientare i tre giocatori nuovi: Hadhiazar (12 punti e ben 17 rimbalzi), Gray (16 punti) e Quintanilla jr (4).

