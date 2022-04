Carbonia. Aver minacciato La Nuova Florida e aver strappato un punto contro l'Arzachena, cioè due top club di questo campionato di serie D (girone G)può al limite aver rinsaldato il morale dei minerari, ma il Carbonia ha comunque adesso bisogno di punti perché è scivolato di nuovo in ultima posizione. Assume pertanto un'importanza vitale il match salvezza che la squadra allenata da David Suazo dovrà affrontare in trasferta il 24 aprile alle ore 15 contro il Real Monterotondo. Un vero e proprio scontro che può significare tutto perché dopo un periodo terribile in cui il Carbonia ha dovuto affrontare tutta una serie di formazioni della zona medio (ma soprattutto alta) della classifica, quella di domenica rappresenta di nuovo la partita contro una formazione in teoria allo stesso livello dei biancoblu'. E di recente il Carbonia ha dimostrato di essere in grado (soprattutto in un marzo meraviglioso denso di vittorie e pareggi) di racimolare punti pesanti. Giova il fatto, ma non più di tanto, che la classifica in fondo al torneo è cortissima, con almeno 6 squadre condensate in pochi punti, pertanto anche una vittoria può spostare gli equilibri e determinare la salvezza. Domani mattina intanto riprenderanno gli allenamenti allo stadio Zoboli.

