Neppure il tempo di scendere dal traghetto Livorno-Olbia, di ritorno dalla vittoria sul campo del Grosseto, che l’Olbia deve risalire: mercoledì nel turno infrasettimanale valido per la 1ª di ritorno di Serie C, ultimo appuntamento del 2021, la squadra di Max Canzi sarà impegnata in casa della Pistoiese.

Altro avversario di bassa classifica da battere, o almeno questo è l’obiettivo, per prendere il largo dalla zona retrocessione, rilanciare le ambizioni in chiave playoff e andare alla sosta invernale con 27 punti. Un buon punto di partenza per affrontare con un minimo di riserva una seconda parte della stagione in cui ci sarà da soffrire, soprattutto se non dovesse arrivare qualche rinforzo, magari in attacco, dal mercato di gennaio.

Intanto, ieri a Grosseto s’è risvegliato Udoh, autore al 90’ del gol che ha permesso ai bianchi di espugnare lo “Zecchini” e ritrovare il successo dopo la sconfitta con la Vis Pesaro e lo 0-0 con la Fermana. Ma ieri l’Olbia ha infilato anche il quinto “clean sheet” del campionato, a conferma che i correttivi apportati in fase difensiva stanno dando i loro frutti. Ora, non manca che il gol. Anzi: i gol, tanti, da parte di tutti e non solo di Udoh, che a Grosseto s’è regalato la sesta rete personale.

Quanto alle prestazioni, decisamente poco brillanti nelle ultime uscite, altre volte i galluresi hanno giocato bene e raccolto poco o nulla in termini di punti. Così, anche a Pistoia mercoledì, l’unica cosa che conterrà sarà la vittoria.

