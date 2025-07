Il rinnovo di Stefano Pani con l’Olbia è stato annunciato il 2 luglio, dopo quello di Daniele Ragatzu e Fahamedul Islam. Peccato che il giovane difensore ci abbia ripensato, e abbia deciso di accasarsi altrove.

Il Seravezza ha ufficializzato stasera «di aver tesserato per la stagione sportiva 25/26 il difensore centrale classe 2002 Stefano Pani», aggiungendo nel comunicato che «con la maglia dell’Olbia ha collezionato 28 presenze e 3 gol nella scorsa stagione sportiva». Non a caso il club gallurese aveva deciso di confermarlo per il prossimo campionato di Serie D, che Pani giocherà, evidentemente, con un’altra maglia.

L’incertezza che attanaglia l’Olbia, che deve pagare entro le 14 di lunedì lo stipendio di maggio dei tesserati, pena l’esclusione dal torneo, avrà senz’altro contribuito al ripensamento di Pani. Aver visto partire Costanzo, Rizzo, De Grazia e Della Salandra non è stato facile, ma perdere un giocatore con cui era già stato trovato l’accordo non è un bel biglietto da visita per l’Olbia targata SwissPro, data ormai per spacciata.

A Benno Räber – il più attivo in società sul fronte della caccia alle risorse necessarie per assicurarsi la Serie D e organizzare la stagione – il compito di salvare l’Olbia e smentire le previsioni dei più.

© Riproduzione riservata