Dopo dieci anni il Tempio ritrova l’Eccellenza. Con due giornate di anticipo la squadra di Giuseppe Cantara ottiene il salto di categoria grazie al netto successo (4-0) contro il Buddusò. L’Usinese (seconda a -8) si aggiudica di prepotenza (4-0) lo scontro per il secondo posto con lo Stintino.

Vittoria preziosa (2-1) in chiave salvezza per il Thiesi contro il Bonorva. I neroverdi agganciano in terzultima posizione, il Coghinas ha pareggiato (1-1) con la Macomerese. Il Lanteri batte (0-1) e scavalca in classifica il Porto Torres.

Nel girone B, il distacco tra Barisardo e Idolo resta di due lunghezze. La squadra biancoceleste si riprende e travolge (8-2) l’Atletico Bono. Ad Arzana, l’Idolo ha sconfitto (2-0) il Posada. Addio sogni di gloria per l’Arborea bloccata (2-2) a Bitti dalla Bittese. Punti fondamentali per la salvezza per il Siniscola che ha piegato (4-3) il Tortolì.

Nel girone A, il La Palma affondato (1-8) nel derby dal Cus Cagliari retrocede in Prima categoria. Boccata d’ossigeno per il Selargius che ritrova la vittoria (3-0) contro la Verde Isola. Il Villamassargia si aggiudica (2-1) lo scontro salvezza contro l’Asseminese. Sempre nella zona bassa il Cortoghiana batte (2-0) e supera in classifica l’Andromeda. Pareggio (0-0) tra Atletico Cagliari e Orrolese.

