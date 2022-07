Domani si deciderà il destino di quattro squadre sarde impegnate nel campionato di Serie B di tennis a squadre. Nei playout di B1 maschile, il Tc Terranova riparte dal pareggio conquistato in Veneto. A Olbia arriva il Tc Padova: chi vince si salva.

Stessa situazione dei playoff di B2, dove la Torres ospita a Sassari gli alessandrini del Tc Sale dopo il pareggio in Piemonte: in palio la promozione in B1.

Nei playout di B2, il Tc Porto Torres, dopo il netto 5-1 a domicilio, cerca sui campi del Tc Napoli la zampata salvezza.

Nella B2 femminile, la Torres è chiamata alla rimonta. Sconfitte all'andata, 3-1 in Lombardia, le sassaresi devono ribaltare il risultato sul rosso di Viale Adua.

Intanto, parte domani la doppia sfida tra Tc Cagliari e Sport Club Nuova Casale: in palio un posto nella A2 femminile. L'andata si gioca a Casale Monferrato, mentre domenica 10 luglio c'è il ritorno a Monte Urpinu.

