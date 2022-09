Continua la preparazione della Costa Orientale Sarda in vista della sfida di domenica prossima sul campo della Casertana. C’è da riscattare l’amara sconfitta contro l’Atletico Uri cercando, magari, di ripetere quanto fatto ad Artena. Il tecnico Francesco Loi ha parlato di una sconfitta immeritata, quella del derby. Tante occasioni limpide mancate. “Serve più cattiveria e cinismo perché la squadra crea tanto. In Serie D non puoi permetterti di fallire così tante palle gol. Rischi, come accaduto, di essere punito”. Ora la testa è rivolta alla Casertana . “Dobbiamo prima di tutto guardare in casa nostra indipendentemente dall’avversario e cercare di evitare gli errori commessi”.

La Casertana oggi gioca sul campo del Cassino per la quarta giornata.

