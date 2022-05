Tempo di finali nel campionato Under 13/14 di basket MSP (Movimento Sportivo Popolare). Sede designata Tortolì che ospiterà, al PalaTenda, domenica a partire dalle 10, l’evento. La giornata finale è organizzata dallo staff del settore pallacanestro del MSP, composto da Alberto Manca, Massimo Corrias e Alberto Garau in collaborazione con Alessandra Ferreli del Basket Tortolì.

Le presenze. Saranno 7 le squadre che scenderanno in campo a Tortolì: Training Villaputzu, Jolly Dolianova, Condor Monserrato, Vitalis San Gavino, Basket Ghilarza, Basket Sinnai e i padroni di casa del Basket Tortolì. Ogni partita precede 4 tempi da 8 minuti ciascuno, con interruzione del cronometro solo in occasione dei tiri liberi e durante i time out.

Il programma. Il via alle 10, con la sfida tra Ghilarza e Tortolì; alle 11 si prosegue con Villaputzu – San Gavino e a seguire il Jolly Dolianova se la vedrà con il Condor Monserrato. Nel pomeriggio, dalle 15, le altre gare. Al termine delle partite verranno premiati tutti gli atleti partecipanti.

