Domenica a Sestu è in programma la terza edizione della manifestazione di ciclocross Falsobike Città di Sestu, memorial Salvatore Meloni, organizzata dalla Falsobike ASD di Edmondo Argiolas. Si tratta dell’ultima tappa della Sardina Cross Cup. Verranno quindi assegnate le maglie di campioni di categoria per le fasce 60, 40 e 30 minuti. Sono 20 le categorie di cui 5 femminili. La partenza è prevista alle 9.30. Il circuito è situato in via Piave lungo l’argine del fiume e viene realizzato ex novo per ogni torneo: 2400 metri tra discese, rampe, ponti e gradinate. “E’ la pista di ciclocross tra le più impegnative”, dice Gigi Greco della Falsobike, “molto tecnica. Per la preparazione è stata necessaria la collaborazione non solo dei nostri tesserati ma anche di tanti amici oltre agli sponsor che hanno reso l'evento possibile”. Saranno presenti tutti i big. Tra questi Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas), Eros Piras (Techno Bike), Mirko Pani (Piscina Irgas), Maria Girone (Veloclub Sarroch) e Enrico Andrea Balliana (Arkitano). Al termine della premiazione previste sorprese culinarie. Lo speaker d’eccezione è Sandro Murru. Per l'occasione è stata anche organizzata una lotteria ricca di premi (il primo riceverà un monopattino).

