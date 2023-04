Cortoghiana-Andromeda e Villamassargia-Asseminese sono le partite di cartello di domani (ore 16) nella terzultima giornata del campionato di Promozione (girone A). Due scontri diretti per la salvezza. L’Andromeda, terzultimo, ha un punto di vantaggio proprio sul Cortoghiana. «Una trasferta delicatissima e fondamentale per il nostro percorso>, dice il difensore dei gialloneri, Bebo Palmas. «Dovremo disputare una grande partita. E’ una finale». Il Villamassargia ha un punto in più rispetto al Selargius, quintultimo. L’Asseminese occupa il quartultimo posto. Il Selargius riceve al “Virgilio Porcu” la Verde Isola. L’Orrolese è attesa a Cagliari dall’Atletico. Infine il derby tra il La Palma e il Cus Cagliari.

Nel gruppo B occhi puntati sulla parte alta della classifica. La capolista Barisardo ospita l’Atletico Bono che lotta per la salvezza. L’Idolo, secondo a due punti, affronta ad Arzana il Posada, formazione ugualmente bisognosa di punti per evitare i playout. Altro incrocio salvezza-promozione quello tra Bittese e Arborea. Gli uomini di Virgilio Perra, reduci dall’aver conquistato la finale di Coppa di categoria, sono a meno quattro dalla vetta. Si gioca, sempre alle 16, Siniscola-Tortolì. I padroni di casa sono quartultimi, i rossoblù quarti ma distanti (-8) dal primo posto.

Nel gruppo C, il Tempio prepara la festa. Allo stadio “Nino Manconi” i galletti affrontano il Buddusò, terzultimo. Serve una vittoria per approdare in Eccellenza. In scena pure la gara ad alta quota Usinese-Stintino, seconda e terza della classe. Il Bonorva gioca a Thiesi. Chiudono Coghinas-Macomerese e Porto Torres-Lanteri.

© Riproduzione riservata