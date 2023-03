Domani sono in programma cinque anticipi nel campionato di Promozione, validi per la 22esima giornata. Nel girone A, si affrontano, con fischio d’inizio alle 15, Villasimius e Orrolese.

La squadra di Antonio Prastaro, reduce dalla sconfitta contro l’Atletico Cagliari, vuole subito riscattarsi per proseguire il percorso di avvicinamento all’Eccellenza. Con una vittoria si porterebbe a più dodici dal Castiadas in attesa delle partite di domenica.

L’Orrolese non farà di certo sconti. I ragazzi di Marco Marcialis sono in piena zona playout e puntano a rientrare a casa con qualche punto.

Gli altri quattro anticipi riguardano tutti il girone B. Riflettori puntati (ore 15) sul derby Barisardo-Idolo, prima e quarta in classifica. Tra le due formazioni ci sono dieci punti di distacco ma gli arzanesi, virtualmente secondi, devono recuperare una partita. Per Pili e compagni è sicuramente l’ultima chance per provare a riaprire il torneo. Un’ora più tardi si giocano Santa Giusta-Arborea, Siniscola-Atletico Bono e Tonara-Posada.

L’Arborea di Virgilio Perra occupa il secondo posto a meno nove dalla testa. Quello di Sinicola è uno scontro salvezza. Santa Giusta e Posada cercano punti per allontanarsi dalla zona playout.

