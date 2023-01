Quarta partita tra le due squadre italiane che si sono affrontate di più: sabato al PalaSerradimigni (20.30) Sassari ospita Venezia. Quarta contro seconda della A1 femminile.

Finora il fattore campo è stato rispettato: due vittorie della Reyer al PalaTaliercio, inaspettato successo della Dinamo in casa per l'andata dell'Eurocup. Una vittoria che purtroppo non è servita ad evitare l'eliminazione dalla coppa europea per differenza canestri, con la testa di serie numero uno dell'EuroCup che ha fatto pesare la lunghezza del suo organico.

Il coach Antonello Restivo, ancora un po' rigido per i postumi dell'incidente stradale, spiega: “Abbiamo ripreso ad allenarci mercoledì. Ci siamo presi due giorni in più. Anche queste situazioni ci fanno capire quanto siamo compatti come gruppo”.

Sulla partita il tecnico biancoblù dice: “Ormai ci conosciamo, noi siamo più perimetrali, col tiro da tre cercato anche in transizione, loro sono più profonde e efficaci vicino al ferro con post basso e pick and roll. E hanno dentro un'altra giocatrice interna, Nicolodi, ad allungare ulteriormente le rotazioni. Dovremo essere più aggressivi che in gara-due dove abbiamo perso qualcosa dopo i primi tiri facili sbagliati, facendo girare poco la palla e facendole lavorare poco in difesa”.

