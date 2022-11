Dopo essere tornati al successo con la netta vittoria interna sul Frosinone, nell’ottava giornata di C Gold i cagliaritani dell’Esperia saranno di scena sul campo del Palestrina. Le due squadre sono appaiate a metà classifica a quota sei punti e, alle 16.30 di domani, i ragazzi di coach Manca proveranno a cancellare l’ultimo tabù cercando di mettere a referto il primo risultato positivo in trasferta.

“Palestrina è squadra ben allenata, ci sono alcuni giocatori molto bravi, come Rossi, Rischia e l’argentino Aimaretti. Bisognerà marcare bene il loro play, inoltre sono buoni tiratori, puntano su intensità e corsa, ma speriamo di ottenere un buon risultato”, ha commentato l’ala piccola granata Giuseppe Floridia.

A proposito di stranieri, il sodalizio cagliaritano, a sua volta, risponderà schierando altri due argentini, Valentin Garello, al momento miglior realizzatore del torneo con 21,1 punti di media, e Federico Da Rold.

C Silver. La nona giornata si era aperta ieri sera con l’anticipo Ferrini-Cus Sassari, vinto dai quartesi per 76-54 (29-13; 38-34; 61-42). Migliori realizzatori dell’incontro sono stati Salone (25), Putignano (21) e Graviano (14) della Delogu Legnami e Chessa (16) e Demuru (13) del Cus.

Oggi, alle 18, il Sant’Orsola ospiterà un Il Veliero Calasetta in striscia positiva e andrà a caccia dei due punti per riprendersi la vetta ora occupata dalla Ferrini. Alle 19, in via Pessagno, l’Olimpia Cagliari si misurerà con la Sef Torres in un altro match che, come il precedente, si preannuncia combattuto.

La partita delle 18.30 di domani, tra Antonianum Quartu e Buk Uri sarà l’ultima del girone d’andata, a parte il recupero di Elmas-Torres, in programma il 22 dicembre.

