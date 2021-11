Si giocano domani alle 15 le due gare di semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. In programma Castiadas-Guspini e Ossesse-Taloro Gavoi. Due partite dal pronostico incertissimo fra squadre che hanno tutta l'intenzione di arrivare alla finale visto che la conquista della Coppa regionale, porta alla fase nazionale che può valere anche la Serie D. Il Castiadas non vince in campionato da diverse settimane. Punta quindi al riscatto, ma attenzione al Guspini, squadra robusta, ambiziosa e con uomini che ben conoscono l'Eccellenza. L'Ossese – in netta ripresa dopo una partenza stentata in campionato – affronta il Taloro, seconda in campionato ad appena due punti dalla capolista Ferrini. Una stagione straordinaria con la squadra di Gavoi capace di ogni sorpresa.

© Riproduzione riservata