Domani (ore 14.30) in Serie D (girone G) va in scena l’anticipo tra Cynthialbalanga e Arzachena, valido per la terza giornata di ritorno. In palio punti pesanti in chiave playoff. Una trasferta durissima per gli smeraldini contro la squadra più in forma del torneo. I laziali sono reduci da dieci risultati utili consecutivi di cui otto vittorie e due pareggi. Hanno vinto le ultime cinque gare. Buon momento comunque anche per l’Arzachena che negli ultimi nove impegni ha perso una sola volta e cerca il quinto risultato positivo di fila.

I dilettanti. Dall’Eccellenza alla Prima categoria, sono in programma domani undici anticipi. Nel massimo campionato regionale si gioca, alle 15, il derby Arbus-Guspini. Nei padroni di casa esordio in panchina per Nicola Agus subentrato a Nunzio Falco. Il Guspini è affamato di punti.

Nel girone B di Promozione si giocano, alle 15, Arborea-Samugheo, alle 15.30, Fonni-Sadali e, alle 16, Tharros-Bonorva. Nel girone C, alle 15, Porto Torres-Usinese.

In Prima categoria, gli anticipi sono alle 15 Pula-Pirri (girone A), Barisardo-Villagrande (C) e Badesi-Coghinas e New Codrongianos-Ittiri Sprint (E), alle 15.45 Aritzo-Meana Sardo (B) e, alle 16, Benetutti-Bultei (D).

