Nuovo sabato e nuovo derby di A2 al PalaConi. Domani alle 16 si affrontano il 360GG e il Città di Sestu. I cagliaritani padroni di casa secondi inseguono la capolista Mantova, distante appena un punto. La squadra di Diego Podda sta brillando in campionato, con una striscia aperta di 8 vittorie consecutive, mentre mercoledì in Coppa Italia è arrivata l’eliminazione ai supplementari contro l’Hellas Verona, che si è imposto per 5-2. Il Sestu cerca invece punti preziosi per la lotta salvezza e sperare almeno nei playout.

Trasferta sul campo dell’Alto Vicentino per la Leonardo. Match casalingo invece per la Monastir Kosmoto contro l'Hellas Verona.

Serie B. Sfida dal sapore playoff per il Sardinia Futsal sul campo del Fucsia Nizza. Entrambe le squadre occupano le zone alte della classifica con gli stessi punti, 28. Scontro salvezza da non sbagliare per la Mediterranea, che riceve al PalaMonteAcuto il Leon. Va a caccia del riscatto la Jasnagora che ospita l’Avis Isola. Impegno esterno contro l’Orange Asti per il C’è Chi Ciak Serramanna. Nel girone E, il Domus Chia affronta in trasferta il Real Terracina.

Femminile. In Serie A, l’Athena Sassari sfida il Granzette. In A2 femminile, la Mediterranea, seconda nel girone B, vola in Toscana per la gara contro il Cus Pisa. Scontro diretto in zona playoff per la Jasnagora, che riceve a Sestu la Roma. Nel girone A, l’Arzachena fa visita alla Polisportiva 1980. Il Cus Cagliari gioca in Lombardia contro il Pero, mentre il Santu Predu ospita a Nuoro la Virtus Romagna in una gara che mette in palio punti importanti per la zona playoff.

