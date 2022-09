Domani al via (ore 17.30) la Promozione per sedici squadre impegnate nella prima giornata dei triangolari validi per il primo turno. In campo Tortolì-Idolo (riposa Barisardo), Castiadas-Cus Cagliari (riposa Selargius), Cortoghiana-Verde Isola (riposa Villamassargia), Terralba-Santa Giusta (riposa Arborea), Lanteri-Stintino (riposa Usinese), Bonorva-Thiesi (riposa Macomerese), Luogosanto-Tempio (riposa Coghinas). Anticipata alle 16.30 Buddusò-Bittese (riposa Atletico Bono). Esordio assoluto nella categoria per il Cus Cagliari all’”Annunziata” di Castiadas. “La nostra è una squadra rinnovata”, dice il presidente del Castiadas, Mauro Vargiolu, “tanti giovani. Vogliamo far bene. L’avversario di domani, il Cus, è una matricola ma con un buon organico. Non sarà facile”.

Il 18 settembre si giocheranno la seconda giornata dei triangolari e le gare di andata degli accoppiamenti (Siniscola-Posada, Fonni-Tonara, Oshirese-Ozierese, Paulese-Abbasanta, Guspini-Gonnosfanadiga, La Palma-Atletico Cagliari e Orrolese-Asseminese; Sennori-Porto Torres anticipata a sabato). Il 25 settembre la terza e ultima giornata dei triangolari e le gare di ritorno degli accoppiamenti. Il campionato inizia il 2 ottobre.

© Riproduzione riservata