Nel girone 1 della Serie B1 maschile, il Tc Terranova cerca i primi punti stagionali ospitando il Tc Poggibonsi, altra squadra ancora a quota zero dopo due partite.

Nel girone 8 di B2 maschile, a riposo la Torres Tennis, il Tc Alghero cerca il secondo successo stagionale ospitando i romani del Circolo Canottieri Aniene.

Porto Torres a Roma. Trasferta romana per il Tc Porto Torres che, reduce da due pareggi, gioca sui campi del Forum Sport Center, che domenica non ha giocato.

Nel girone 1 della Serie B1 femminile, trasferta in provincia di Lecce per la capolista a punteggio pieno Tc Cagliari, che va a far visita a Ct Apem Copertino. Dopo il pareggio in trasferta all'esordio, domenica scorsa i pugliesi hanno effettuato un turno di riposo.

Nel girone 4 di B2 femminile, la Torres Tennis vuole dimenticare la sconfitta di Palermo ospitando il Ct La Signoretta, squadra di Genazzano (in provincia di Roma).

