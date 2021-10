Si corre domani a Sinnai la Serpilonga 2021-Memorial Felice Schirru di mountain bike. Appuntamento alle 8 in piazza Sant'Isidoro.

Il percorso. Dalla partenza si continuerà in asfalto per circa cinque chilometri, passando per Grusci is Ollastus, Tasonis per poi iniziare l'ascesa in strada sterrata verso Bruncu Su Feurraxiu, Santa Itroxia, Bruncu Su Feurraxiu. Da qui i concorrenti arriveranno in discesa a Su Ponti S’Illixina per poi risalire verso Pista Sa Scala Suergiu, arrivando fino alla strada per in monte Serpeddì. Girando a sinistra si salirà fino a Mitza Crubetta, dove è posto il cancelletto tra giro Marathon e giro Point. Si proseguirà quindi per Bruncu Arrubiu, Ludragus, Axareddu, Is Crabitaxius, Sarcu su Piccinu, per poi uscire a Genn’e Funtana (dove si ricollega al percorso da 37,800 km) e girare verso Bruncu Niu Crobu. Iniziando la discesa verso Sinnai si passerà da Pruna, Quilli de Coccus e Cirronis. Nella parte finale un tratto di saliscendi di 10 chilometri e un tratto in asfalto di circa un chilometro in leggera discesa che porterà al traguardo a Sinnai. Sarà una giornata in bici a contatto stretto con la natura. Prevista la partecipazione dei migliori specialisti isolani.

