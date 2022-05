Terminata la stagione regolare di Serie B, solamente Capo d'Orso Palau e Alfieri Ajò Energia continueranno a giocare, rispettivamente per i playoff di B1 femminile e i playout di B2 femminile.

B1. Le galluresi, chiuso il campionato di B1 in testa alla classifica, sognano la promozione in Serie A2. Domani alle 21 scenderanno in campo a Lecco per l'andata del primo turno contro Acciaitubi Picco Lecco. Il ritorno a Palau è in programma sabato 14.

B2. L'Alfieri Ajò Energia deve invece giocare ancora per conquistare la salvezza. Nonostante le cagliaritane abbiano chiuso la stagione al terzultimo posto il campionato, i soli due punti di vantaggio sulla Fenice Roma penultima non bastano per evitare lo spareggio. Domani alle 16 è in programma la gara d'andata a Roma contro la Fenice. Sabato 14 il ritorno a Cagliari.

