Doppio impegno infrasettimanale nei gironi meridionali del torneo di Divisione Regionale 2.

Nel Girone A, nel posticipo della settima giornata di ritorno, il Basket Quartu si impone in trasferta, nel big match contro il Sinnai (al quale non bastano i 13 punti di Novelli), per 69-73, dopo un tempo supplementare. Sfida combattuta ed equilibrata, che ha visto i padroni di casa avanti all’intervallo sul 38-34. Nella seconda parte di gara la compagine ospite riesce a tornare sotto e a chiudere in pareggio al 40’ (66-66). Nell’overtime i quartesi sono più concreti e portano a casa l’undicesima vittoria stagionale che vale il secondo posto solitario alle spalle del Mogoro.

Nel Girone B, nel recupero della quarta giornata di ritorno, il Su Planu espugna il parquet del Condor Monserrato per 65-73. Sfida chiusa dopo un tempo supplementare, dopo grande incertezza. In avvio monserratini meglio (16-7 al 10’), ma i selargini riescono ad accorciare il divario prima dell’intervallo (25-23 al 20’). La seconda parte prosegue punto a punto (40 pari al 30’), fino al pareggio del 40’ (55-55). Negli ulteriori 5’ di gioco Su Planu mette la testa avanti, portando a casa il successo, grazie anche ai 28 punti siglati da Muroni.

