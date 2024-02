In campo solamente due dei tre gironi del torneo di Divisione Regionale 2. Al Sud, infatti, il girone A scenderà in campo a partire dalla giornata di oggi.

Sud. Il girone A, come detto in precedenza, scenderà in campo oggi con Beta-Serramanna, domani con Basket Quartu-Marrubiu e nel weekend con Sinnai-Mogoro. Nel girone B, invece, si è già disputata la sesta di ritorno, che ha regalato il colpo esterno della capolista Carloforte, sul campo del Carbonia, per 65-76. Ospiti avanti all’intervallo (26-35 al 20’); nel terzo quarto, però, subiscono il ritorno dei padroni di casa sul -4 del 30’ (45-49). Negli ultimi 10’ i carlofortini controllano e chiudono sul +11 finale. Il miglior realizzatore è Baghino, del Carloforte, con 20 punti. Tra le inseguitrici, vince lo Spirito Sportivo, sul parquet del Su Planu, per 58-61. Bel colpo del Jolly Dolianova, che supera 72-52 il Condor Monserrato. I primi 30’ sono equilibrati (50-46 al 30’); i padroni di casa effettuano il break decisivo nell’ultima frazione di gioco, trascinati dai 19 punti di Murgia. Netta vittoria esterna, infine, dell’Assemini contro Siliqua (65-87). Ospiti che allungano già all’intervallo (25-45) e controllano nella seconda parte. I migliori marcatori, a fine gara, saranno Perra, del Siliqua, e Grosso, dell’Assemini, con 18 punti.

Nord. Nella terza di ritorno cade la capolista Aurea Sassari, sconfitta in casa della Santa Croce Olbia per 62-53. Padroni di casa che allungano con decisione nel corso del secondo quarto, chiuso sul 48-26. Sassaresi che cercano la reazione al rientro dal riposo lungo, ma gli olbiesi gestiscono il vantaggio e portano a casa i due punti, grazie anche ai 15 punti realizzati da Monaco. Il miglior realizzatore è però Langiu, dell’Aurea, con 17 punti. Alle spalle arrivano sconfitte anche per le dirette inseguitrici. Il CMB Porto Torres perde sul campo della Sap Alghero (82-59), mentre Nulvi cade sul parquet della Pallacanestro Nuoro per 70-60. Tra i nuoresi da segnalare la grande prestazione di Bassanello, autore di 27 punti. Prosegue il buon momento dell’Arzachena, che vince contro Sennori (66-52), grazie ad un’ottima seconda parte di gara. Tra i padroni di casa De Angelis è il migliore con 21 punti. Chiude, infine, la vittoria del Basket 90 Masters, per 69-62, contro la New Basket Ploaghe.

