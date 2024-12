Partirà stasera, con l’ormai tradizionale anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, il fine settimana di partite dei tornei isolani. Tante le sfide interessanti.

Serie B Femminile. Tutto concentrato nella giornata di domenica il programma delle partite della decima di andata. Spicca la sfida tra Antonianum Quartu, prima della classe e imbattuta, e Mercede Alghero, una delle dirette inseguitrici. Suggestivo anche l’incrocio tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. Il quadro completo di giornata: Elmas-Astro, domenica ore 18.30; Basket Nulvi-Pall. Nuoro, domenica ore 18; Virtus Cagliari-Cus Cagliari, domenica ore 18; Su Planu-Il Gabbiano, domenica ore 17; Antonianum Quartu-Mercede Alghero, domenica ore 18.30. Riposa San Salvatore.

Divisione Regionale 1. Impegno esterno per la capolista Demones Ozieri, di scena sul parquet della Fisiokons Aurea Sassari, una delle formazioni più in forma del campionato (terza in classifica e 5 vittorie nelle ultime 5 uscite). Rinvio al 6 febbraio, invece, per la partita del Carbonia, secondo in classifica, a Mogoro. Il programma della 12sima giornata di andata: Genneruxi-Basket Iglesias, domani ore 18; Fisiokons Aurea Sassari-Demones Ozieri, domani ore 20; San Sperate-Oristano Basket, domani ore 18.30; Isola Gas Terralba-Arzachena, domani ore 17.30; Atletico Cagliari-Sap Alghero, domenica ore 19; San Salvatore Selargius-Astro, domenica ore 20; Mogoro-Carbonia (06/02).

Divisione Regionale 2. Si parte oggi, con l’anticipo tra Azzurra Oristano e La Casa del Sorriso Su Planu, entrambe in grande forma. Al vertice sfida di rilievo quella tra Assemini, primo, e Poetto, terzo. Al Nord, invece, l’imbattuto CMB Porto Torres ospita l’Olimpia Olbia. Al Sud si gioca la decima giornata di andata: Azzurra Oristano-La Casa del Sorriso Su Planu, oggi ore 21; Pol. Marrubiu-Cus Cagliari, domani ore 19; Carloforte-Genneruxi, domani ore 20; Elmas-Serramanna, domani ore 20; Condor Monserrato-San Salvatore, domani ore 18; Jolly Dolianova-Primavera, domenica ore 18; Assemini-Poetto, domenica ore 19; Sinnai-Beta, lunedì ore 20.45. Al Nord in programma la nona di andata: Virtus Olbia-New Basket Ploaghe, domani ore 18.30; Macomer 2.0-S. Elene, domani ore 20; CMB Porto Torres-Olimpia Olbia, domenica ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Nova Pallacanestro, domenica ore 18; Masters Sassari-Demones Ozieri, domenica ore 20. Riposa Innovyou Sennori.

