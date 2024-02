Si gioca solo nei gironi meridionali del torneo di Divisione Regionale 2. Turno di riposo, infatti, nel Girone Nord, mentre al Sud, lo scorso weekend, si è disputata la settima giornata di ritorno.

Girone A. Il weekend si è aperto, in realtà, con il posticipo (big match di giornata) della sesta di ritorno tra Sinnai, seconda, e Mogoro, prima in classifica. Vittoria esterna della capolista (66-74 il finale), al termine di una gara equilibrata, nel quale i mogoresi sono stati trascinati dai fratelli Piras (Claudio top scorer con 29 punti e Fabrizio con 28). Ai sinnaesi non bastano i 27 firmati da Spettu. Per il Mogoro una vittoria importante in prospettiva playoff. Tra le partite della settima giornata, invece, spicca la vittoria del Serramanna contro la Primavera, per 69-58. Padroni di casa avanti all’intervallo (29-23), che allungano leggermente nella terza frazione e consolidano il vantaggio negli ultimi 10’. Prestazione super, nel Serramanna, di Caredda con 33 punti a referto. Netta vittoria, infine, del Genneruxi, che tra le mura di casa supera il Beta per 82-65. Padroni di casa che conducono sempre il punteggio (40-33 al 20’) e allungo decisivo nella seconda parte di gara. Miglior realizzatore della gara è Pitzalis, del Beta, con 20 punti. Rinviato, infine, il derby tra Marrubiu e Azzurra, mentre stanotte si giocherà la sfida tra Sinnai e Basket Quartu.

Girone B. Netta vittoria della capolista Carloforte contro il Siliqua (93-42). Carlofortini che prendono il largo già nella prima parte di gara (52-18 al 20’) e, di fatto, chiudono la gara. Tra i padroni di casa spiccano i 16 punti di Granara. Colpo esterno del Poetto Gruppo Ena che espugna il parquet dell’Assemini per 66-67. Ospiti che comandano nell’arco dei 40’, prendendo il largo all’intervallo (23-39). Padroni di casa che cercano di recuperare nella seconda parte, ma non riescono nel sorpasso finale. Nel Poetto da segnalare i 16 punti della coppia Farci-Tosadori. Vittorie casalinghe, infine, per Condor Monserrato e Jolly Dolianova. I primi si impongono contro il Carbonia per 76-63, trascinati dai 28 punti di Orrù, mentre i secondi battono lo Spirito Sportivo per 56-44, con Murgia miglior realizzatore con 15 punti.

Girone Nord. Turno di riposo. Il torneo riprenderà regolarmente nel prossimo weekend con la quarta di ritorno.

