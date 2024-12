Settimana di recuperi nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nello specifico, sono state 3 le partite disputate nel girone Sud del campionato.

Recuperi a favore delle tre le formazioni impegnate in casa. A partire da La Casa del Sorriso Su Planu, che con vittoria sul Marrubiu (66-56 il finale), al termine di una partita combattuta, porta a casa la quinta vittoria stagionale. Marrubiesi che partono forte e volano sul +11 al 10’ (6-17). La reazione selargina non si fa attendere e all’intervallo la situazione è in perfetta parità (29-29). Nei primi minuti del terzo quarto gli ospiti cercano il nuovo allungo (29-36 al 24’), ma Su Planu cambia marcia da metà frazione e passa al comando (48-46 al 30’). Negli ultimi 10’ allungo deciso dei padroni di casa, fino al +10 di massimo vantaggio della sirena finale. Soddu, de La Casa del Sorriso, è il miglior realizzatore della gara con 22 punti.

Netta vittoria per Elmas contro il Beta (80-51). Primo break masese che arriva nel secondo quarto (41-26 al 20’). Divario che aumenta ulteriormente nella ripresa (65-41 al 30’), fino al +29 finale. Top scorer della gara è Piras, dell’Elmas, con 28 punti.

Infine, ritorna alla vittoria il Condor Monserrato, contro il San Salvatore, per 66-52. Sostanziale equilibrio fino all’intervallo (25-22 al 20’). Monserratini che portano il loro vantaggio sopra la doppia cifra nel terzo quarto (47-35 al 30’), per poi consolidarlo negli ultimi 10’. Nel Condor da segnalare i 20 punti di Pongelli. Per Elmas e Condor è il secondo successo in campionato. Da domani di nuovo in campo per l’ultimo turno del 2024.

