Prosegue la marcia delle prime della classe nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nei tre gironi regionali, infatti, vincono le tre formazioni al comando: Mogoro, Carloforte e Aurea Sassari.

Sud. Nel girone A i mogoresi si impongono nel big match contro il Sinnai per 79-75. Partita bella e intensa, con le due squadre trascinate dal bellissimo e caloroso pubblico presente. In avvio meglio i padroni di casa (44-34 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la compagine ospite accorcia il divario (56-54 al 30’). Nell’ultima parte di gara, però, Mogoro trova in Claudio Piras una bocca da fuoco inarrestabile (37 punti finali per lui), mantiene il vantaggio e porta a casa la quinta vittoria stagionale. Nell’anticipo di giornata, invece, il Basket Quartu supera Marrubiu per 62-81, grazie ai 24 punti personali messi a referto da Mulliri. Netta vittoria di Serramanna contro il Beta, per 70-37, con 15 punti di Piras. Chiude il girone il successo del Genneruxi contro l’Azzurra (60-48). Nel girone B il Carloforte batte il Carbonia per 81-57. Break decisivo nel secondo quarto, chiuso 44-24 per i padroni di casa. Top scorer della gara è Cancedda, del Carbonia, con 25 punti. Larga vittoria anche de Su Stampu Assemini contro il Madas Siliqua, per 87-58. Divario che si scava in maniera decisa nel terzo quarto. Tra gli asseminesi Faggian realizza 18 punti. Chiude il quadro delle partite di giornata il colpo esterno del Jolly Dolianova, sul parquet del Condor Monserrato, per 49-67. Il miglior realizzatore è Erriu, del Jolly, con 15 punti.

Nord. A punteggio pieno l’Aurea che vince il derby sassarese contro il Basket 90 Masters per 72-78. Partita equilibrata e combattuta, che vede l’Aurea all’intervallo sul +4 (36-40). Il quintetto allenato da Basoli mantiene il vantaggio anche nella ripresa, seppur sempre con un margine non troppo ampio. Miglior realizzatore della serata è Piras, dell’Aurea, con 26 punti. La diretta inseguitrice in classifica, il CMB Porto Torres, invece, supera il Basket Nulvi per 64-55. Vittoria esterna della New Basket Ploaghe, sul parquet dell’Arzachena, per 39-53, grazie anche a un Mattu da 16 punti personali. Netta vittoria, infine, della Pallacanestro Nuoro, contro il Sennori, per 116-68, trascinata anche da un Bassanello autore di 25 punti.

