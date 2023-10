Terza giornata di andata nel campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Turno che regala conferme in vetta alla classifica nei tre gironi sardi.

Sud. Nel girone A terza vittoria in altrettante gare per il Basket Mogoro che, tra le mura di casa, si impone contro il Beta per 68-51. Mogoresi che guidano già dai primi minuti (20-11 al 10’) e allungano, seppur di poco, il vantaggio prima dell’intervallo (37-26 al 20’). Break decisivo nella terza frazione (56-36 al 30’) e ultimi 10’ di controllo. Top scorer Uccheddu, del Mogoro, con 21 punti. Alle spalle vince il Sinnai, contro Serramanna, per 69-50. Agli ospiti non bastano i 18 punti di Caredda. Colpo esterno per la Primavera Gonnosfanadiga (alla prima storica vittoria nella categoria) contro l’Azzurra (51-55). Ospiti che allungano nel terzo quarto (31-46) e resistono al tentativo di rimonta oristanese, al quale non basta un Garau da 23 punti personali. Primavera trascinata dal tandem Zurru-Vaccargiu (16 punti a testa). Infine, vince il Genneruxi, sul campo del Marrubiu, per 52-66, in una gara nel quale nel due squadre si sono alternate nel punteggio. Ai marrubiesi non bastano i 13 punti di Murtas. Nel girone B solo due partite in programma. In campo la capolista Carloforte che si impone a Monserrato, contro il Condor, per 60-72. Grande equilibrio con i padroni di casa avanti all’intervallo (43-41). Nella terza frazione sorpasso ospite (50-54 al 30’) e break decisivo nell’ultimo quarto. Miglior realizzatore è Baghino, del Carloforte, con 34 punti. Vittoria, infine, dello Spirito Sportivo contro Su Stampu Assemini (79-71). Padroni di casa che chiudono tutti i parziali avanti nel corso dei 40’ (20-16 al 10’, 44-37 al 20’ e 60-54 al 30’) e portano a casa due punti che valgono la seconda posizione in solitaria.

Nord. Prosegue la marcia dell’Aurea Sassari in testa. I sassaresi, infatti, si impongono contro la Santa Croce per 77-73 al termine di un match combattuto ed equilibrato. Agli olbiesi, per portare a casa il successo, non bastano i 21 punti di Monaco. Vince anche il CMB Porto Torres contro la Sap Alghero per 70-64. Anche in questo caso partita equilibrata e turritani che con la seconda vittoria stagionale si portano al secondo posto. Colpo esterno del Basket 90 Masters, sul campo del Ploaghe, per 57-62. Grande equilibrio nella parte centrale del match (33 pari all’intervallo e 43 pari al 30’) e break ospite negli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Mattu con 25 punti. Vittoria di misura del Sennori, per 59-57, contro l’Arzachena. Vince, infine, Nulvi contro Nuoro, per 72-56, grazie all’allungo decisivo nella parte centrale del match.

